OM - André Villas-Boas : "La meilleure équipe a perdu"

Au micro de Canal+, quelques minutes après la défaite lors du Trophée des Champions face au PSG (1-2), André Villas-Boas a analysé à chaud le revers contre les Parisiens. Selon lui, la meilleure équipe a perdu le match.

"La meilleure équipe a perdu. On a été bien dans le match. On ne méritait pas. C'est dommage, je pense qu'on ne mérite pas. Le pénalty a changé. On perd le ballon au milieu, c'est l'unique moment ou la ligne n'est pas en place et ils échappent en profondeur. C'était un match très intéressant de notre part. On voulait le trophée. C'est dommage pour nous, l'équipe ne méritait pas. Je félicite les joueurs car la meilleure équipe a perdu. Des trois matchs qu'on a fait contre eux depuis que je suis là, c'est le meilleur" a-t-il déclaré.