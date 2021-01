OM - André Villas-Boas "déçu" du match nul concédé à Dijon

L'Olympique de Marseille est retombé dans ses travers ce samedi lors de son déplacement à Dijon en faisant match nul (0-0) face aux hommes de David Linarès. Malgré de nombreuses opportunités, les Marseillais ne sont jamais parvenus à trouver le chemin des filets. Présent en conférence de presse après la rencontre, André Villas-Boas semblait frustré par ce match.

"On est déçu du résultat. La performance a été bonne, l'équipe a tout donné, a essayé de marquer. Mettre le premier but était très important pour nous. On a eu beaucoup d'opportunités en première mi-temps pour marquer. C'était important d'essayer de faire sortir Dijon. En deuxième mi-temps, on n'a pas eu beaucoup de chances, on est entré dans la surface, mais sans parvenir à faire la bonne dernière passe. Donc on est déçu du résultat, ce n'était pas notre jour (...) On pouvait profiter un peu, mais on va continuer à faire le plus de points possible, dans un championnat qui est marqué par le nombre de points élevés des équipes de tête. C'était important de gagner aujourd'hui, mais je ne veux pas trop critiquer l'équipe, car ils ont tout donné. On a cherché le but. C'est en première mi-temps qu'on doit faire mieux dans l'efficacité" a déclaré le technicien lusitanien.