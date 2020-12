OM - André Villas-Boas "très déçu" par le match nul contre Reims

L'Olympique de Marseille a été accroché (1-1) par le Stade de Reims ce samedi lors de la 16ème journée de Ligue 1. Même si les Marseillais ont eu le contrôle du ballon sur l'ensemble de la rencontre, ils n'ont que trop rarement su mettre en danger la défense rémoise. Interrogé après le match en conférence de presse sur le résultat, André Villas-Boas trouve ce match nul plutôt logique.

"Oui, vu ce qu'il s'est passé, on peut le dire comme ça. La stratégie de Reims a bien fonctionné, il n'y a rien à dire. On a eu beaucoup de chance en première mi-temps. Avant leur but, on voulait les faire sortir un peu plus, mais on n'a pas réussi. On a raté des occasions et quand ils ont marqué, ça a été encore plus difficile. On a eu un peu de réussite sur notre but, avec une bonne combinaison. En deuxième mi-temps, ils étaient encore plus fermés. Il y a beaucoup de frustration. On n’a pas eu beaucoup d'action pour marquer ce deuxième but, sauf l'occasion de Khaoui. Donc on est très déçu, car c'est une opportunité de ratée. Je n'attendais pas ça, après la prestation à Rennes. C'est un coup dur pour tout le monde, on était très déçu dans le vestiaire. On doit se remobiliser pour le dernier match avant la trêve, pour faire mieux que ça" a déclaré le technicien lusitanien.