OM - André Villas-Boas abattu après la défaite face à Porto

Suite à la défaite de l'OM face à Porto ce mercredi (0-2), l'entraîneur portugais André Villas-Boas, marqué, n'a pas caché son désarroi au micro de RMC Sport sur la prestation des Phocéens. "On a eu un peu de malchance sur le premier but, on ne le méritait pas, on faisait les choses bien jusque-là, le match était alors équilibré. On savait que le premier but allait être important. Mais quand tu es dans une dynamique aussi négative ce sont des choses qui arrivent. On a fait des changements assez vite pour essayer de revenir dans le match, mais on prend un deuxième but sur une faute, même si pour moi il y a d’abord faute sur Amavi. Ça nous a sorti du match, on a continué à batailler avec un bon état d’esprit, mais non. C’est une compétition à oublier pour nous", a confié l'entraîneur de l'OM.

AVB a également évoqué le fait d'aller chercher la qualification en Europa League. "On ne peut pas finir comme ça. J’espère que la victoire va arriver. On doit aller la chercher. Le record de défaites ? Je m’en fous de ça, qu’est-ce que vous voulez, je ne peux rien y faire", a conclu le Portugais, abattu après cette nouvelle défaite.