OM - André Villas-Boas adresse un message aux trois joueurs partis

L'Olympique de Marseille se montre plutôt actif sur ce mercato d'hiver. Si le club phocéen s'est renforcé avec les arrivées de Pol Lirola et Arkadiusz Milik, André Villas-Boas a dû se séparer de Morgan Sanson, Marley Aké et Kévin Strootman. Des départs qui vont compter sportivement pour l'entraineur lusitanien mais également humainement. Sur son compte Instagram, le coach de l'OM a adressé un message aux trois joueurs.

"À chaque départ, un peu de mon coeur va avec vous, un peu de l’OM traverse les frontières et un casier vide reste à Marseille. Pendant que votre sourire reste dans nos mémoires, on vous souhaite bonne chance, force et courage. Que vous soyez capables de réaliser vos rêves et qu'un jour on vous retrouve au Vélodrome. A bientôt" a posté le technicien portugais.