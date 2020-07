OM - André Villas-Boas affiche ses ambitions pour la Ligue des Champions

Dans une interview réalisée par l'Olympique de Marseille, André Villas-Boas s'est confié sur les objectifs du club en vue de la prochaine Ligue des Champions.

Qualifié en C1 pour la première fois depuis 2013 grâce à sa deuxième place acquise en championnat, l'OM s'apprête à vivre une saison 2020-2021 très animée. Pour André Villas-Boas, qui a assuré son maintien au poste d'entraîneur pour la saison prochaine, il s'agit de ne pas faire de la figuration. L'objectif sera de passer les poules, comme il l'a indiqué dans une interview réalisée par la chaîne du club.

"C’est un gros défi, ça va être une expérience pour tous. Mais on ne peut pas affronter la Ligue des Champions sans penser aux huitièmes de finale, passer la phase de groupes", raconte le technicien portugais. "Se qualifier en Ligue Europa, ce n’est pas un bonus. C’est la punition des perdants, pas parce que la compétition n’est pas belle, mais si tu te qualifies pour une autre compétition, tu as le droit de la disputer jusqu’à la fin. L’objectif sera de passer cette phase de groupes.

Sans imposer une réelle pression sur ses hommes au vu du budget très serré de l'Olympique de Marseille pour cet été, AVB veut avant tout bénéficier de la chance de disputer la plus prestigieuse des compétitions européennes. "On doit profiter", souligne l'entraîneur de l'OM. "On va peut-être tomber dans un groupe qui peut être difficile. Je veux affronter la Ligue des Champions avec responsabilité mais pas une obligation. On n’a pas l’obligation de se qualifier en huitième de finale."