OM - André Villas-Boas allume Olivier Létang

Au coude à coude pour une place sur le podium et une qualification en Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille et le Stade Rennais ne se font aucun cadeau, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Ce week-end, les Bretons ont repris deux points sur leur adversaire direct, mais visiblement la victoire à l'arrachée contre Nantes est dure à avaler pour André Villas-Boas. L'entraîneur portugais reproche notamment aux Rouge-et-Noir d'avoir été favorisés par l'arbitrage et de ne pas s'en plaindre, contrairement au début de saison et aux déclarations d'Olivier Létang après un match face à l'OM. "J’ai trouvé, moi, assez surprenant que pour un match comme celui-là, au Stade Vélodrome, que M. Schneider soit l’arbitre de la rencontre. J’avais écrit à M. Garibian en l’alertant avant la rencontre. Malheureusement, j’ai eu raison. Tout le monde a vu qu’il y avait un penalty qui n’a pas été sifflé. Je ne sais pas pourquoi le VAR n’a pas été utilisé. Pour faire avancer le débat, j’invite M. Garibian à venir nous expliquer, surtout aux acteurs. Aujourd’hui, c’est un capharnaüm. Plus personne ne comprend absolument plus rien". avait lâché le dirigeant rennais.

Le technicien marseillais a alors sorti la sulfateuse pour se payer le Président breton. "Je pense que l’événement du week-end ce sont les hors-jeu de Rennes-Nantes et le temps additionnel, et ça, ça m’embête un peu. On n’a pas eu de communication de Létang, cette fois. Ces deux hors-jeu, limite, plus le temps additionnel, quand c’est Rennes qui va fêter le 2-2, ça m’inquiète un peu. Le révélateur, sur le 3e but, c’est à n’y rien comprendre. C’est peut-être un problème d’images. Le moment de la frappe de Niang n’est pas coordonné avec la position de Raphinha. C’est de la géométrie ou quoi (rires)" lâche Villas-Boas. "L’arbitre a eu une bonne note, Letang n’a pas fait son communiqué. Le mec de la VAR à Nantes était le même qu’ici en novembre dernier. Tous les complots portugais font de belles histoires (rires). À la fin du match, dire les choses qu’il a dites, c’est sorti dans la presse, c’est bon pour débattre. À la fin, après le match à Nantes, il n’était pas très intéressé de faire de la communication".