OM - André Villas-Boas annonce la fin de son aventure à l'OM !

Posément, face à la presse, André Villas-Boas vient d'expliquer que son aventure à l'OM s'arrêtera à la fin de la saison.

En fin de contrat au 30 juin prochain, André Villas-Boas (43 ans) ne prolongera pas son aventure sur le banc de touche de l'Olympique de Marseille. De passage en conférence de presse ce vendredi après-midi, l'entraîneur lusitanien a été plutôt très clair sur ce sujet. Sauf séisme ou énorme revirement de situation, le Portugais, arrivé le 28 mai 2019 sur la Canebière, quittera les Ciel-et-Blanc au terme de la saison.

"Oui je pense que ça sera fin en juin, bien sûr, c'est normal. Vue la situation actuelle, je ne demande rien, donc oui je pense que c'est la fin. Je pense qu’on est tous d’accord sur ce chemin là. Une proposition de prolongation de contrat de la part des dirigeants ? Je ne pense pas que ça soit possible. Ce sera une année zéro pour le club la saison prochaine, ça va être le nettoyage total", a calmement expliqué l'ancien entraîneur de Tottenham devant les journalistes.

Relancé sur le sujet, le "Special Two" a poursuivi : "Ça ne dépend pas de moi, je n'ai jamais reçu d’offre de prolongation. Au 29 janvier, je pense que c’est mort. (...) Je ne m’attends pas à une prolongation, je n’attends rien, je veux juste une victoire. Si on enchaîne dix victoires et qu’en avril on me propose quelque chose, on verra, je ne sais pas. Je ne mets pas de pression. Je suis responsable. Vu mes résultats, le chemin logique, c’est une séparation". Voilà qui est dit.