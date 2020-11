OM - André Villas-Boas appuie la déclaration de Mourinho sur la trêve internationale

En pleine période de trêve internationale, José Mourinho (57 ans) ne comptait que 6 joueurs à disposition au camp d'entraînement des Spurs. Il a poussé un coup de gueule sur l'utilisation abusive des joueurs, en cette période de crise sanitaire. Le technicien portugais a surtout dénoncé les absurdités de ce calendrier surchargé de matchs sans intérêt mais aussi la gestion des tests de coronavirus. En effet, le Mou, à travers une publication sur Instagram, a fait référence à plusieurs choses dont le test positif au coronavirus de son défenseur irlandais, Matt Doherty (28 ans), forfait pour les deux prochains matchs de Tottenham face à Manchester City et Chelsea en Premier League. "Incroyable semaine de football. De superbes émotions avec les matchs des équipes nationales, de superbes matchs amicaux et complètement sûrs. Résultats des tests Covid après les matchs joués, des intrus sur le terrain pendant des sessions collectives d'entraînement et bien plus. Après une autre séance d'entraînement avec seulement 6 joueurs, il est maintenant temps de prendre soin de moi", a-t-il écrit avec ironie.

De plus, son compatriote André Villas-Boas (43 ans), a commenté cette publication pour témoigner son accord. L'entraîneur marseillais a eu plusieurs de ses joueurs également impliqués avec leurs sélections dont Steve Mandanda (France), Leonardo Balerdi (Argentine), Boubacar Kamara (France Espoirs), Hiroki Sakai (Japon) ou Duje Caleta-Car (Croatie).