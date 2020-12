OM - André Villas-Boas attend le déclic pour Dario Benedetto

Ce soir, Marseille reçoit l'Olympiakos dans le cadre de la 5e journée de phase de poules de Ligue des Champions. André Villas-Boas a la pression avant cette rencontre, alors le technicien portugais attend beaucoup de ses hommes, et plus particulièrement son secteur offensif, qui n'a pas inscrit un seul but cette saison en C1. Il pourra sûrement compter sur Dario Benedetto (30 ans), qui a enfin ouvert son compteur but cette saison sur pénalty face à Nantes (1 but en 14 matchs toutes compétitions cette saison). Son entraîneur attend maintenant que l’Argentin enchaîne les buts.

"J'espère qu'il peut marquer deux ou trois buts, tout de suite, sur les prochaines rencontres. Quand un attaquant trouve son but, il va s'améliorer. Sa performance, les ballons qu'il a tenus, sa mobilité, sa façon d'aider l'équipe à avoir plus d'espaces, tout cela a été intéressant", a avancé le coach olympien en conférence de presse.