OM - André Villas-Boas complètement sous le charme de Pape Gueye

Apparu à 10 reprises cette saison avec l'Olympique de Marseille, Pape Gueye (21 ans) s'est bien intégré à l'Olympique de Marseille. L'ancien Havrais, qui doit faire face à une grosse concurrence dans l'entrejeu avec Rongier, Sanson, Kamara ou encore Strootman, a tout de même eu de belles opportunités, à l'image de sa titularisation face à l'Olympiakos en octobre dernier en Ligue des Champions. Si le Phocéen ne dispute que des bouts de matchs en grande majorité (3 titularisations en 8 matchs de L1), André Villas-Boas est totalement fan de sa pépite et promet que son heure viendra.

"Pape est un joueur extraordinaire et je crois en lui. Quand le moment arrivera où de grands clubs seront intéressés par Bouba (Kamara), ça pourra ouvrir un peu la porte à Pape. Pourquoi pas plus de temps de jeu accordé ? On joue à trois (au milieu) et c’est mon secteur le plus performant cette saison. (...) Je lui fais confiance, il a été extraordinaire à l’entraînement, ce moment va arriver" a-t-il déclaré en conférence de presse.