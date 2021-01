OM - André Villas-Boas dévoile ses premiers plans pour Arkadiusz Milik

En quête d'un nouvel avant-centre, l'Olympique de Marseille a vu débarquer Arkadiusz Milik. L'attaquant polonais de 26 ans (56 sélections, 15 buts), en difficulté à Naples, a été prêté pour 18 mois chez les Ciel-et-Blanc avec une option d'achat. Une arrivée qui fait le bonheur d'André Villas-Boas. En conférence de presse ce vendredi après-midi, l'entraîneur portugais n'a pas caché sa joie de pouvoir enfin compter sur un renfort de poids pour sa ligne offensive. "C'est un joueur qui va nous apporter de la présence dans la surface et des buts. Dario (Benedetto) traverse une mauvaise passe professionnelle et personnelle et c'est dur pour lui d'avoir la confiance", a rappelé le technicien lusitanien.

Ce dernier a ensuite révélé que son nouveau numéro 99 fera bel et bien partie du groupe marseillais qui fera le court déplacement sur le Rocher de Monaco. Mais il se montrera évidemment patient à son sujet, pour ne pas le griller : "Il sera dans le groupe mais pas titulaire. Son état ? C'est un peu comme Kostas (Mitroglou), il lui manque du temps de jeu, il n'en a eu qu'en équipe nationale. il m'a dit qu'il se sentait bien. On va lui donner le temps nécessaire pour que lui me donne le feu vert pour démarrer. On va voir ensuite si ça peut dicter pour nous un changement de système, mais ce sont des interrogations pour la semaine prochaine", a conclu le "Special Two".