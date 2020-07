OM - André Villas-Boas dévoile son rêve pour l'après-OM

Dans une interview accordée à la presse portugaise, André Villas-Boas (42 ans), l'actuel entraîneur de l'Olympique de Marseille, a évoqué la suite de sa carrière. Le Lusitanien, qui dit se sentir très bien sur la Canebière, où il est encore sous contrat jusqu'au 30 juin 2021, a un objectif en tête : prendre les rênes d'une sélection, idéalement pour prendre part au Mondial 2022 au Qatar.

"Mon ambition de carrière a toujours été courte, en tant qu’entraîneur de football. J’ai commencé en 2009 avec l’objectif de terminer en 2023, 2024. L'avenir dépend beaucoup des circonstances. Où que vous soyez, comment vous êtes et ce qui se passe. En ce moment, je me sens bien à Marseille", a indiqué le technicien portugais dans des propos rapportés par O Jogo. "C'est difficile de dicter mes prochains pas mais j’aimerais pouvoir entraîner une sélection et disputer un Mondial. Peut-être que ce sera possible dès 2022, à la Coupe du Monde au Qatar", a-t-il poursuivi.