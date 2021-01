OM - André Villas-Boas donne un indice sur sa compo de départ

Au micro de Téléfoot, André Villas-Boas, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, a évoqué sa composition de départ face au Paris Saint-Germain. Le technicien, qui souhaite remporter ce trophée des Champions, a donné un indice de taille.

"Contre l'OM, ils ont beaucoup d'envie, de force. Ils vont jouer à fond ce match. Nous on doit faire attention, on a joué de deux façons face au PSG avec moi. Un peu plus ouvert et le match s'est terminé à 4-0 et un peu plus fermé et on l'a gagné 1-0. On ne peut pas oublier leurs forces. C'est une finale entre les deux meilleures équipes de France." a-t-il déclaré.