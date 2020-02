OM - André Villas-Boas envoie un nouveau message à la direction

Hier, l'Olympique de Marseille a fait une très bonne opération sur le plan comptable avec sa victoire 2-0 sur Saint-Etienne. En effet, les Phocéens ont pris le large au classement et ont désormais 6 points d'avance sur le Stade Rennais, troisième. Alors qu'un retour en LDC n'a jamais été aussi proche, André Villas-Boas a mis un nouveau coup de pression à ses dirigeants, notamment sur l'importance de jouer véritablement la Ligue des Champions l'an prochain.

"Ce n'est pas le moment de parler de ça. On se trouve bien, on ne peut pas anticiper de scénario. Moi et Dim (Payet), on a parlé de ça. Tu travailles tout une saison pour se qualifier pour une compétition d'élite, il faut être là-bas pour jouer la compétition mais aussi dans l'intérêt de la France avec le coefficient UEFA" explique le Portugais à Canal+. "Sortir de la Ligue des champions ou la Ligue Europa avec un point, ce n'est pas bon pour notre foot. Mais on ne peut pas anticiper le scénario. En premier, on doit se qualifier, ensuite on verra avec la direction pour trouver des solutions pour le bien de l'OM. C'est le plus important: le bien de l'OM et des supporters de l'OM."