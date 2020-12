OM - André Villas-Boas est soulagé après la victoire en LDC

Après 13 défaites consécutives en LDC, dont 4 cette saison, l'OM a enfin mis fin à cette malédiction ce mardi soir face à l'Olympiakos. Les Phocéens ont renversé l'Olympiakos avec deux buts de Payet en deuxième mi-temps, les deux sur pénalty, de quoi soulager André Villas-Boas, comme il l'a expliqué en conférence de presse.

"Oui, on est soulagés de la victoire qui est arrivée un peu tard, car nous sommes éliminés, mais au moins on fini cette série et commencer à rêver à faire mieux dans une nouvelle qualification pour le futur" a-t-il déclaré. "Je veux assurer la qualification en Ligue des champions."