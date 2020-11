OM - André Villas-Boas et Frank McCourt déçus par le mercato

Malgré de gros problèmes financiers et la menace autour du fair-play financier, l'Olympique de Marseille a procédé à un gros recrutement avec 4 arrivées : Cuisance et Balerdi, prêtés avec option d'achat, et Nagatomo et Gueye, libres de tout contrat. Mais dans le sens des départs, le mercato marseillais n'a pas vraiment été en réussite puisque seul Bouna Sarr a été vendu, contre 10 millions d'euros. Le latéral est d'ailleurs parti au dernier moment au Bayern Munich et n'a pas été remplacé. Si ce point peut représenter un problème dans la rotation de l'effectif, L'Equipe nous apprend, ce jeudi, que Villas-Boas a été déçu par le mercato, mais pour une autre raison.

Le technicien marseillais aurait fait savoir, en interne, qu'il avait été surpris de ne recevoir aucune offre de la part de clubs huppés pour les joueurs "bankables" de l'OM. Un constat partagé par Frank McCourt, lui-même étonné du faible nombre de ventes. Un coup dur pour Marseille, qui souhaitait dégraisser son effectif et récupérer des liquidités.