OM - André Villas-Boas et Morgan Sanson font un point sur l'état d'Alvaro

Tous les deux présents en conférence de presse, à deux jours de la réception de Metz, Morgan Sanson et André Villas-Boas ont fait un point sur l'état d'Alvaro Gonzalez. Le défenseur espagnol, accusé de racisme par Neymar, est visiblement touché par ces accusations. "On a apporté tout notre soutien à Alvaro. Des matchs très importants arrivent, contre Metz et surtout Lyon. il faut passer au-dessus de ça pour être performants" explique Sanson. "Comme tous les joueurs dans sa situation, émotionnellement, c'est très fort, très compliqué. C'est un grand garçon, il est concentré sur ses performances mais c'est difficile de ne pas être perturbé".

Villas-Boas a préféré couper court à ce genre de discussions : "En tenant compte des propos de Neymar, c'est lourd. C’est une décision d’Alvaro en tant que personne, à cause des menaces de mort, de poursuivre cela en justice. La ligue a ouvert son enquête et on attend de savoir si les joueurs seront appelés ou non devant la commission. Je ne peux rien dire, c'est à la ligue d'enquêter sur tout ça. On reste tranquille, on a déjà parlé de ça. On a déjà parlé d'Alvaro comme personne et de la situation, je n'ai rien à ajouter."