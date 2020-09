OM - Villas-Boas et Longoria annoncent la couleur pour la fin du mercato marseillais

En marge de la présentation de Luis Henrique, André Villas-Boas et Pablo Longoria ont évoqué la suite et fin du mercato estival de l'OM.

À l'occasion de la présentation officielle de Luis Henrique (18 ans), ce mardi en début d'après-midi à la Commanderie, André Villas-Boas et Pablo Longoria ont évoqué la fin du mercato estival de l'Olympique de Marseille. L'entraîneur phocéen (42 ans) et le nouveau directeur général chargé du football (33 ans) sont globalement sur la même longueur d'ondes : les Ciel-et-Blanc, qui ont déjà enregistré quatre renforts (Pape Gueye, Leonardo Balerdi, Yuto Nagatomo et donc Luis Henrique) mais n'ont vendu aucun joueur, n'ont pas encore terminé leur marché, dans le sens des sorties comme dans celui des arrivées.

"Le mercato a une influence pour la préparation de ton effectif. On a bien géré. Il peut encore donner des surprises, bonnes ou mauvaises. C'est possible qu'on ait des options de dernières minutes dans les entrées ou dans les sorties. Je pense qu'il a été bien réussi. On a rempli notre effectif pour jouer les trois compétitions. Je pense qu'on a bien fait dans cet aspect-là", a indiqué le technicien lusitanien face aux journalistes. Si la satisfaction semble de mise chez le tacticien portugais, elle n'est en revanche pas encore totale chez le dirigeant espagnol.

Ce dernier espère profiter au mieux des derniers jours du marché pour dégraisser un effectif qu'il estime pléthorique. "On doit être clair : on a un gros effectif pour la normalité européenne. On travaille la sortie de quelques joueurs. Tous les joueurs connaissent la situation. Le mercato est ouvert jusqu'au cinq octobre. Le mercato a démarré il y a dix jours en réalité. Hier, j'ai beaucoup téléphoné, aujourd'hui les téléphones sonnent encore. On doit dire que la situation est claire. On a un gros effectif et on est toujours ouvert pour jouer et profiter du mercato", a rappelé Pablo Longoria.