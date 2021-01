OM - André Villas-Boas explique comment il choisit son tireur de penalty

L'Olympique de Marseille a perdu (1-2) sur sa pelouse face au Nîmes Olympique lors de la 20ème journée de Ligue 1. Cette rencontre a été marquée notamment par un penalty manqué par Florian Thauvin (35ème). L'ancien bastiais fait partie des trois joueurs qui ont déjà tiré un penalty cette saison à l'OM. Présent en conférence de presse après la rencontre, André Villas-Boas a expliqué comment il choisissait son tireur.

"On s'était entraînés à cause du PSG (Trophée des champions mercredi ndlr). Flo tirait toujours en diagonale, aujourd'hui il a choisi d'inverser. J'ai fait le changement là, pour le penalty, à cause d'une règle que j'ai. A chaque fois qu'un joueur rate deux penalties, je change. C'était le cas pour Payet avec Porto et Angers, et Flo en a raté deux aussi. Alors on doit trouver un autre" a déclaré l'entraineur lusitanien.