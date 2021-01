OM - André Villas-Boas explique pourquoi l'OM a perdu contre Lens

Après la défaite 1-0 face à Lens, André Villas-Boas a fait une intervention assez spéciale au micro de Téléfoot. L'entraîneur marseillais a visiblement vu des Phocéens impliqués et "présents dans les efforts" contre les Sang-et-Or, qui ont pourtant dominé de la tête et des épaules. "On était présents dans les efforts. On a fait ce qu'on pouvait avec la blessure de Rongier. On a été mieux en première, on n’a pas créé beaucoup. Il a manqué de la percussion. La blessure nous a fait beaucoup de mal. On a perdu de l'intensité et cela a changé le cours du match. Ils ont maitrisé la possession du ballon ensuite. C'est une équipe avec beaucoup d'automatismes et ils ont mérité la victoire. On n’a pas créé. On a eu plus d'occasions en première mi-temps. Avec le changement, on a perdu ce contrôle" explique-t-il.

Alors que Steve Mandanda a tiré la sonnette d'alarme et demandé une réaction, notamment concernant l'implication, André Villas-Boas n'est visiblement pas d'accord avec son capitaine. "Aujourd'hui, je n'ai rien à dire, je ne suis pas d'accord avec Steve. Les mecs ont donné ce qu'ils avaient. On était un peu distant dans la deuxième et ils ont joué entre les lignes. L'état d'esprit était là. Je les ai félicités sur l'état d'esprit. On n’a pas joué, on n’a pas créé. C'est ma responsabilité. C'est plutôt lié à ce qu'il s'est passé au milieu de terrain avec les blessures sur un système où on n'est pas trop habitués". Si même les deux têtes fortes de l'OM ne sont pas d'accords..