OM - André Villas-Boas fait la lumière sur ses objectifs de la saison

Deuxième de Ligue 1 la saison dernière, l'Olympique de Marseille aura un objectif sensiblement identique pour cet exercice 2020-2021. Pour André Villas-Boas, l'entraîneur phocéen, le titre est clairement hors de portée des Ciel-et-Blanc : "C'est impossible de jouer le titre en Ligue 1. Il y a trop d'écart économique avec les autres. Certaines équipes l'ont fait dans le passé mais ce n'est pas pour nous", a indiqué le technicien lusitanien en conférence de presse ce vendredi après-midi, et d'affirmer : "On veut rester dans les places qualificatives pour la Ligue des Champions. En Ligue des Champions, on veut rejoindre les huitièmes de finale, c'est un gros défi".