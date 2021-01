OM - André Villas-Boas jette un flou sur une possible prolongation

Tout proche du départ l'été dernier, André Villas-Boas a finalement été convaincu par ses joueurs de rester dans la cité phocéenne cette saison. Mais cette année ne se passe pas forcément comme prévu puisque les Phocéens ont fini derniers de leur poule de LDC et ne sont que 6èmes de L1. Et la mauvaise passe actuelle pousse André Villas-Boas à patienter concernant une prise de position pour une prolongation de contrat.

"Ma fin de contrat ? C'est plutôt, à la direction d'établir si c'est un souci ou non vis à vis des joueurs. Mais moi j'ai de bons indicateurs avec les joueurs, et ça ne change rien. Si on arrive à la fin, on arrive à la fin. Je suis à 100% dans le prochain jusqu'à juin." Toujours dans l'optique de prolonger? Je ne sais pas... Ce n'est pas le moment. On a eu une mauvaise prestation en Ligue des champions et en ce moment on n'a pas le droit de penser à une prolongation. Pour moi, toute ma concentration est pour renverser la dynamique" a-t-il déclaré en conférence de presse.