OM - André Villas-Boas laisse la porte ouverte à Isaac Lihadji...

Les négociations entre Isaac Lihadji et l'OM sont rompues depuis peu. Mais peut-être pas définitivement, si l'on en croit André Villas-Boas.

André Villas-Boas n'a pas encore baissé les bras avec Isaac Lihadji. Lassé par les tergiversations de son jeune milieu offensif (17 ans), l'OM a retiré sa dernière proposition de contrat professionnel, mais l'entraîneur portugais lui a laissé la porte ouverte ce mercredi en conférence de presse. "Son futur est en jeu, il a liberté pour décider. Je ne sais pas si ça peut changer mais ça dépend de lui et de son entourage. S'il veut rester, on peut faire une nouvelle proposition", a-t-il expliqué.

"On attendait la réponse du joueur sur notre proposition", a poursuivi AVB. "On étendu la date de réponse pour ne pas le polluer pendant les fêtes. Hier, on a eu une réunion avec Andoni et il a dit qu'il n'avait pas encore pris de décision. On a décidé de le mettre dans la réserve et d'attendre sa décision finale (...) Notre dernière proposition n'a pas été acceptée donc Andoni l'a retirée (...) On ne peut pas être otage d'une chose comme ça. Je ne veux pas mettre trop de pression sur un petit de 17 ans."

Lihadji, apparu à 2 reprises cette saison en Ligue 1, demeure très courtisé. Lille et Dortmund, particulièrement intéressés, sont en pole pour lui faire signer son premier contrat pro. Mais l'OM et Villas-Boas n'ont peut-être pas encore dit leur dernier mot...