OM - André Villas-Boas lance déjà les grandes manoeuvres pour la saison prochaine

En conférence de presse, André Villas-Boas a clairement annoncé que les discussions concernant le mercato estival de l'OM avaient déjà débutées.

Confortablement installé à la deuxième place du classement avec l'Olympique de Marseille. André Villas-Boas commence déjà à se projeter sur la fin de la saison et la prochaine. En effet, le technicien a expliqué, en conférence de presse, qu'il évoque déjà le futur de l'OM avec le directeur sportif, Andoni Zubizarreta.

"On a parlé souvent déjà de la saison prochaine avec Andoni. On est en attente du club de savoir la position du club" explique-t-il, avant d'avouer qu'il y aura une réunion avec les dirigeants dans quelques jours. "Je pense qu'on va faire cette réunion début mars. Maintenant qu'on a créé cet écart qui nous donne cette sérénité, si on le maintient jusqu'à la trêve internationale, on pourra parler à ce moment-là". Evidemment, Marseille semble assuré de disputer la Ligue des Champions et les revenus (dont les droits TV) vont être beaucoup plus nombreux pour l'été prochain.

Conscient que l'OM a des besoins de vendre, Villas-Boas veut éviter un destin à la Manchester City, exclu de toutes compétitions européennes pendant deux ans et contraint de payer 30 millions d'euros d'amende. "Après on a un problème évident de vente. Ce qui arrive à City est une alerte. Il faudra attendre le tribunal arbitral du sport pour la décision, car ça peut tout changer. Le club reste le plus important pour les années à venir. Il faut vendre des joueurs malheureusement. Le plus important c'est de savoir quel est le chemin qu'on va prendre". Quoi qu'il en soit, l'entraîneur et le DS sont déjà au fourneau pour le prochain mercato estival. "Il faut déjà préparer la saison prochaine, c'est notre responsabilité avec Andoni. S'il y a des joueurs qui nous intéressent, il faut commencer à les contacter. Les prolongations de contrat aussi. On peut démarrer maintenant". Marseille lance déjà son mercato.