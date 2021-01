OM - André Villas-Boas met la pression sur Leonardo Balerdi

En l'absence d'Alvaro Gonzalez, suspendu pour une accumulation d'avertissements, Leonardo Balerdi, le jeune (21 ans) défenseur argentin de l'Olympique de Marseille, devrait être titularisé à l'occasion de la réception du Racing Club de Lens, programmée ce mercredi soir (21 heures, Stade Vélodrome), en match en retard de la 9ème journée de Ligue 1. En conférence de presse ce lundi après-midi, André Villas-Boas, l'entraîneur des Ciel-et-Blanc, s'est confié au sujet de son numéro 5, qui a ciré le banc au cours des cinq derniers matches.

"On lui avait donné une chance contre Porto (0-2, le 25 novembre dernier, en Ligue des Champions). Il a bien raté sa chance... Il a commis une erreur très grave et il l'a payée cher", a rappelé le technicien lusitanien, qui garde malgré tout confiance en son protégé mais qui lui a quand même mis un petit coup de pression devant les journalistes : "Leo continue de travailler, on parle beaucoup avec lui et on croit beaucoup en lui. C'est important pour lui de faire un bon match. Il peut devenir un grand défenseur central et j'espère qu'il va rester à l'OM", a lâché le tacticien portugais.