OM - André Villas-Boas ne 'peut' pas s'inspirer de l'OL pour battre Man City

La rivalité entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille dépasse visiblement les frontières de la Ligue 1. Interrogé en conférence de presse sur la possibilité de s'inspirer de la dernière victoire lors de l'OL sur Man City lors du Final-8 de la LDC en août pour son affiche face aux Citizen demain, André Villas-Boas a tout simplement déclaré qu'on ne pouvait pas lui demander de s'en inspirer puisqu'il coache l'OM.

"Tu ne peux pas demander à un coach de l'OM de s'inspirer de l'OL. On se prépare pour ce match. Avec mon staff, on a beaucoup regardé les derniers matches de City. Ils sont dans un moment d'une accumulation de matches. On se trouve un peu mieux physiquement. Mais ils ont beaucoup d'expérience, une des meilleures équipes du monde. On va essayer de mettre notre stratégie en place" a-t-il déclaré.