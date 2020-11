OM - André Villas-Boas prévient ses joueurs avant Porto !

Demain soir, l'OM jouera gros, très gros en Ligue des Champions. Le club phocéen n'aura pas le droit à l'erreur face au FC Porto, comme l'a rappelé André Villas-Boas lors de sa conférence de presse.

L'édition 2020-2021 de la Ligue des Champions a plutôt mal commencé pour l'Olympique de Marseille. À Athènes, lors de la première journée, les Phocéens se sont inclinés sur la pelouse de l'Olympiakos Le Pirée (1-0). Puis, la semaine suivante, les Ciel-et-Blanc ont été corrigés par Manchester City (0-3) au Vélodrome. Avec zéro point pris en deux journées et la dernière place du groupe C, la formation de la Canebière est bien partie pour revivre le scénario cauchemardesque (0 points en 6 matches) de 2013, date du dernier passage des Marseillais dans la compétition. Pour André Villas-Boas, qui sait que son équipe est déjà dos au mur, il est tout simplement inconcevable de rééditer pareil "exploit".

À la veille de défier son ancien club du FC Porto dans le cadre de la 3ème levée de la compétition (mardi soir 21 heures, Estádio Do Dragão), l'entraîneur portugais, qui ne veut pas "entrer dans l'histoire de façon négative" a insisté sur l'obligation de résultat pour ses troupes, dont il attend beaucoup mieux et beaucoup plus. "C'est l'une de nos deux dernières chances pour rêver d'une qualification. On est obligé de faire quelque chose demain pour rêver d'une potentielle qualification pour les 8èmes à cause de nos deux mauvaises performances", a confié "AVB" et d'ajouter : "On a cette obligation vis-à-vis de nous mêmes et des supporters de faire quelque chose de différent sur l'état d'esprit, sur l'animation, sur l'envie qui nous a peut-être manqué contre City. On va tout donner et voir si on peut proposer autre chose au niveau de la qualité de jeu".

"On a fait un très bon mercato et donc il y a de la compétition"

Face à la presse, le technicien portugais a ensuite évoqué la gestion de son effectif. L'occasion pour lui d'adresser un message à ses joueurs : "Le vrai changement pour l'OM, c'est que maintenant il y a de la compétition dans le groupe. Sinon on aurait souffert pour mettre une équipe en place à chaque match. Les mecs qui sont là sont bons, et comme ils sont bons, ils énervent les indiscutables de la saison dernière. C’est normal, c’est la concurrence dans le football. Je suis toujours clair avec eux, de sorte qu'il n'y ait aucun doute entre nous, mais c'est la grosse différence par rapport à la saison dernière. On a fait un très bon mercato et donc il y a de la compétition", a-t-il affirmé devant les journalistes, et de conclure avec un nouveau petit mot pour les déçus du moment : "Mais on croit dans les joueurs qui nous ont qualifiés, je suis là pour les aider".