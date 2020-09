OM - André Villas-Boas ravi de son mercato après l'arrivée de Luis Henrique

André Villas-Boas a affiché un grand sourire ce jeudi en conférence de presse. En annonçant la prochaine signature de Luis Henrique, le technicien a bouclé sa 4ème recrue. De quoi le rendre heureux.

André Villas-Boas, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, a confirmé la prochaine signature de Luis Henrique à Marseille. L'attaquant brésilien de 18 ans, arrivé ce matin dans la cité phocéenne, va passer sa visite médicale ce jeudi avant de parapher un bail de 5 ans avec les Olympiens. Le technicien portugais est visiblement ravi de cette signature, la quatrième de la saison après Pape Gueye, Leonardo Balerdi et Yuto Nagatomo, et estime que le mercato est réussi.

"Il va terminer la visite médicale aujourd'hui. C'est trop tôt pour s'entraîner demain. On va le laisser récupérer de son voyage et transfert. Il va démarrer l'entraînement la semaine prochaine et regarder à quel niveau il est" explique AVB, avant de faire une courte présentation du joueur. "Beaucoup de choses changent par rapport au niveau brésilien sur l'aspect défensif et offensif et les aspects de jeu qu'il va devoir connaître. Il a du talent pur et on va le travailler pendant les prochaines semaines sur différentes positions. Je suis très content de le voir ici. (...) Il a des caractéristiques différentes pour jouer numéro 9."

L'entraîneur marseillais semble comblé par ses 4 recrues, alors que l'OM pourrait boucler un deuxième renfort offensif d'ici le 5 octobre. "On a fait un très bon mercato, ça a très bien marché. On a attaqué et finalisé très vite les premiers joueurs qui sont arrivés libres. On a investi sur un joueur pour le futur (Luis Henrique), c'est très bon pour nous. Je suis très content de ce qu'on a fait" a-t-il lâché.