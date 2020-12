OM - André Villas-Boas réagit à la nouvelle programmation du match face au RC Lens

Initialement prévue le dimanche 3 janvier, la rencontre de la 9ème journée de Ligue 1 entre l'Olympique de Marseille et le Racing Club de Lens a été reprogrammée au mercredi 20 janvier (21 heures, Stade Vélodrome). Un soulagement pour André Villas-Boas, l'entraîneur des Ciel-et-Blanc.

"Ça ne me semblait pas trop correct de jouer le 3 janvier pendant que les autres étaient en vacances. Les Lensois pensaient comme nous, on a donc fait un dossier à la LFP. On avait besoin de cet arrêt pour se remettre mentalement et physiquement", a indiqué le technicien portugais en conférence de presse.