OM - André Villas-Boas remercie Yohann Pelé !

Auteur de deux arrêts décisifs dans la séance des tirs au but, Yohann Pelé a permis à l'OM de se défaire de Trélissac, ce dimanche en 32e de finale de la Coupe de France. Impliqué sur le but gag concédé par les Provençaux dès l'entame du match, il s'est rattrapé de très belle manière et reçu les louanges de son entraîneur, après la rencontre. "Yohann a été extraordinaire", a d'abord résumé André Villas-Boas. "On avait une liste des pénalties que Trélissac avait fait, on avait eu des informations qu'on a utilisées, mais Yo a été décisif. Il l'avait déjà été à Metz (sur pénalty également, ndlr) et aujourd'hui deux fois, c'était important."

Quant au but encaissé, Villas-Boas l'a davantage accordé à la passe de Bouna Sarr. "Ce but était un désastre... C'est une passe ratée qui a donné à l'adversaire un boost de confiance. La passe n'était pas assez appuyée et la pression de l'attaquant était déjà sur Yo au moment du dégagement."