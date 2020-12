OM - André Villas-Boas remonté contre Clément Turpin après le rouge de Pape Gueye

Pape Gueye a vécu une soirée très contrastée. S'il a marqué face à Rennes son premier but en Ligue 1, et a ainsi donné l'avantage à l'OM, le milieu de terrain a été expulsé quelques minutes plus tard, en raison d'un second jaune. Réduits à 10 pendant une heure, les Phocéens ont fini par craquer et ont encaissé deux buts en deuxième mi-temps. Mais après la rencontre, Villas-Boas a eu énormément de regrets, notamment en raison du rouge donné à son milieu de terrain.

"L'exclusion ? Elle change tout le match, c'était notre meilleur joueur, il était impressionnant. Je suis très déçu de la décision de l'arbitre, ça ne mérite pas un rouge. Il ne veut pas faire de mal à Niang et il ne le voit pas d'ailleurs. Si on ne peut pas sauter pour jouer un ballon, qu'est-ce qu'on peut faire ? Après on voulait tenir le résultat mais Rennes a poussé. Ils ont eu beaucoup de réussite, ça finit mal pour nous malheureusement. C'est notre première défaite (en déplacement) depuis celle au Parc la saison dernière, c'est dommage" explique Villas-Boas. "On était tellement supérieur en première mi-temps qu'on ne s'attendait pas à un coup comme ça. C'était un match avec beaucoup de duels, donc ça peut arriver à la fin mais pas de cette façon. Il n'y a pas de volonté d'agresser l'adversaire. Je ne comprends pas tous ces cartons, il n'y en avait que dans un sens, déjà à Nîmes la dernière fois ça s'était passé comme ça avec un premier carton pour Amavi au bout de trente secondes. On est l'équipe la plus cartonnée du Championnat. C'est le cas avec moi et c'était déjà ça sans moi, avant."