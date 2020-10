OM - André Villas-Boas répond aux critiques de Mathieu Valbuena

Jeudi, après la rencontre entre l'Olympiacos et l'Olympique de Marseille (1-0), Mathieu Valbuena n'avait pas été tendre concernant l'état d'esprit affiché par les Phocéens. Selon lui, les Marseillais n'étaient clairement pas motivés pour disputer la rencontre de Ligue des Champions, la première depuis 7 ans.

En conférence de presse, André Villas-Boas a répondu aux déclarations de Petit Vélo. "La réponse de Valbuena vient du résultat du match contre l'Olympiacos et d'un match où on aurait dû avoir un nul sans sa passe décisive dans les dernières minutes ou même une victoire pour nous avec l'occasion de Benedetto. Ça n'a rien à voir (avec l'état d'esprit de l'équipe). Je ne m'attendais pas à une telle sortie d'un joueur expérimenté comme lui. On cherche toujours notre équilibre et des réponses dans le jeu mais pas au niveau de la solidarité. Nous allons continuer notre chemin et mon équipe poursuit ses efforts jusqu'au bout."