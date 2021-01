OM - André Villas-Boas revient sur l'incident Neymar-Alvaro

Le 13 septembre dernier, le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille ont offert un triste spectacle pour le premier Classique de la saison. Si l'OM s'est imposé 0-1 au Parc des Princes, cinq cartons rouges ont été distribués en fin de match après un violent accrochage : Kurzawa, Amavi, Benedetto, Neymar et Paredes ont ainsi été expulsés. Mais l'après-match a aussi été rythmé par les accusations de racisme de Neymar à l'encontre d'Alvaro. L'Espagnol a ensuite été insulté sur les réseaux sociaux et menacé de mort et la justice s'occupe désormais de traiter cette affaire.

En conférence de presse, à 48 heures du match face au PSG pour le Trophée des Champions, André Villas-Boas est revenu, brièvement, sur cette affaire. "En premier lieu, je pense que ce cas est encore devant la justice. Je ne veux pas trop en parler. C’est à Alvaro… Il a évidemment bien souffert avec tout ce qu’il s’est passé, a confirmé André Villas-Boas avant de couper court au sujet. Maintenant je pense que c’est un cas pour la justice française" a-t-il lâché.