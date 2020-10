OM - André Villas-Boas satisfait de la prestation de ses joueurs contre Lorient

L'Olympique de Marseille se déplaçait ce samedi après-midi sur le pelouse de Lorient dans le cadre de la 8ème journée de Ligue 1. Après une rencontre où l'OM a largement monopolisé le ballon, les Marseillais se sont imposés (0-1) malgré quelques frayeurs après l'ouverture du score de Balerdi (54ème). Présent en conférence de presse après le match, André Villas-Boas a tenu a féliciter ses joueurs pour leur performance face aux Bretons.

"On a fait un très bon match ce soir. Les conditions étaient très compliquées, avec le vent et la pluie qui pouvaient donner un avantage à l’équipe qui jouait à domicile. La victoire est totalement méritée, je félicite l’équipe. On a maîtrisé le jeu, offensif et défensif. C’est une bonne performance collective. En première période, on aurait dû être plus incisifs pour marquer le premier but plus rapidement. Et après le but, on a deux ou trois chances pour faire le break à 2-0. Malheureusement, Dario (Benedetto) rate sa chance de la tête. C’est bien, on continue la série ce soir contre Lorient" s'est réjoui le technicien portugais.