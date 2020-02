OM - André Villas-Boas vole au secours de Dario Benedetto

Alors qu'il n'a pas encore marqué en 2020, Dario Benedetto continue de recevoir la confiance de ses coéquipiers. L'attaquant argentin de l'OM, recruté pour 15 millions d'euros, a perdu son sens du but en cette nouvelle année (dernier but le 21 décembre) et les Phocéens travaillent d'arrache-pied pour lui offrir des bons ballons. "Il n'a pas eu des appuis en première mi-temps, on a joué plusieurs longs ballons. Il n'était pas encore à 100 % mais on a pris le risque avec lui. Il cherche son but qui peut lui donner plus de confiance" explique Villas-Boas.

Steve Mandanda, le capitaine de l'OM, a également évoqué la période compliquée de Pipa Benedetto. "C'est quelqu'un qui a un bon état d'esprit, un état d'esprit collectif, insiste le gardien marseillais. Aujourd'hui, même s'il ne marque pas, il nous apporte énormément dans le jeu. On a besoin de lui et on ne le sent pas plus affecté que cela. Il a un énorme caractère et je suis persuadé qu'il va nous mettre des buts et surtout nous faire gagner des matchs".