OM - Après le report du match face à Nice, les dirigeants marseillais l'ont mauvaise

L'Olympique de Marseille n'affrontera pas l'OGC Nice ce samedi à 21 heures. Après plusieurs annonces dans les médias et de la part du diffuseur la semaine dernière, la rencontre comptant pour la 11ème journée de Ligue 1 a été officiellement reportée ce mardi par la LFP à cause de plusieurs cas positifs au Covid-19 dans l'effectif niçois. Cette décision a provoqué de la stupeur du côté de l'état-major marseillais qui ne s'est pas privé de publier un communiqué pour demander des explications à la Ligue. Pour la direction marseillaise, il est incompréhensible qu'une rencontre puisse être reportée aussi longtemps avant la date initialement prévue.

"On s’étonne que le match soit reporté une semaine avant, la décision a été prise très vite. En retestant vendredi matin, ils auraient peut-être eu moins de cas. On est un peu dégoûtés. On aurait pu jouer notre match en retard contre Lens ce weekend, mais les Lensois n’ont pas voulu. C’est dommage que la LFP n’ait pas assez de poids. Nous, on dispute la Ligue des champions, ça aurait été intéressant pour les diffuseurs d’avoir un OM - Lens. La Ligue trouvait que c’était une bonne idée. On va les jouer quand, nos matchs en retard ?" s'inquiète une source proche de la direction phocéene dans le journal Le Parisien. Le prochain match de l'OM se déroulera mercredi prochain à 21 heures face au FC Porto dans le cadre de la 4ème journée de Ligue des champions. Les Marseillais n'auront donc disputé aucun match depuis 19 jours.