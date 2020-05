OM - Argentine : Dario Benedetto rend les armes pour la sélection

Âgé de déjà 29 ans, Dario Benedetto vit sa première aventure en Europe avec l'Olympique de Marseille. L'attaquant argentin, qui a porté le maillot de l’Argentine à cinq reprises pour aucun but inscrit, ne s'imagine toutefois pas faire son retour en sélection, comme il l'a expliqué à TyC Sports. Selon lui, ses performances et la folle concurrence en pointe ne font pas de lui un candidat potentiel.

"Aujourd'hui, je ne me vois pas dans l'équipe nationale, je ne me vois pas dans les plans du sélectionneur Lionel Scaloni. Je n'ai pas joué mes meilleurs matchs pendant les amicaux et, lors des qualifications, je n'ai pas marqué un seul but. J’en suis conscient, et je suis réaliste. Chaque fois qu'on me demande qui sont les attaquants qui devraient être appelés, j’en cite trois : Sergio Agüero, Lautaro Martínez et Lucas Alario", a-t-il déclaré.