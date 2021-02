OM - Arkadiusz Milik a conquis Nasser Larguet

Après une première entrée en jeu face à Monaco le 23 janvier dernier, Arkadiusz Milik a mis à profit sa première titularisation avec l'OM en inscrivant son premier but en championnat. Le Polonais de 26 ans a, en effet, trouvé le chemin des filets hier face à Lens (2-2), sur un service d'Alvaro. Après la rencontre, l'ex du Napoli a été félicité par Nasser Larguet en conférence de presse.

"Il apporte déjà beaucoup sans être à 100% ? Oui tout à fait. Ça a été aussi une des satisfactions. C'était une découverte pour moi. Il a beaucoup pesé et a amené un point de fixation qui a permis à Thauvin d'être plus libre, à Payet de l'autre côté qui aurait pu en profiter et à Germain qui est un généreux à côté de lui. Milik est un bon apport offensif pour l'Olympique de Marseille", a-t-il déclaré.