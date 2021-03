OM - Arkadiusz Milik a vu "beaucoup de choses étranges" depuis son arrivée

Auteur d'un but hier face à l'Olympique Lyonnais (1-1), son deuxième en autant de titularisations, Arkadiusz Milik réalise des débuts intéressants, même s'il a manqué plusieurs matchs pour blessure. L'attaquant polonais, arrivé cet hiver en provenance du Napoli, a toutefois été vite dans le bain des aventures marseillaises puisqu'il a pu constater de l'attaque de la Commanderie, de la guerre entre les supporters et la direction et au départ du président Jacques-Henri Eyraud. Après la rencontre, au micro de Canal+, Milik est revenu sur ces "choses étranges" qui se sont passées à Marseille...

"Beaucoup de choses étranges se sont passées depuis mon arrivée, a-t-il reconnu. Je suis juste concentré sur le football, pour être meilleur, pour être sur le terrain et retrouver le rythme puisque je n'ai pas joué depuis longtemps. Je suis heureux de marquer des buts et de jouer. J'ai juste hâte de jouer mon jeu, aider l'OM à a gagner des matchs et je suis juste concentré sur ça. Je suis concentré sur le football, je n'ai pas fait attention à ça pour être honnête" a-t-il déclaré. Désormais, Milik doit faire la connaissance d'un nouvel entraîneur en la personne de Jorge Sampaoli. "Pour être honnête, je ne connais pas beaucoup de choses sur lui, a-t-il admis. J'ai entendu des histoires mais c'est trop tôt pour dire quelque chose. il doit d'abord arriver, on doit s'entraîner avec lui et ensuite, je parlerai. J'espère que c'est une bonne personne, un bon entraîneur et qu'on va commencer à gagner avec lui".