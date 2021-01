OM - Arkadiusz Milik est "vraiment prêt" à en découdre

Officiellement présenté à la presse ce mardi, Arkadiusz Milik (26 ans, 1 match en Ligue 1 cette saison), le nouvel attaquant de l'Olympique de Marseille, a assuré qu'il était "vraiment prêt". "Prêt à jouer", à "aider l'équipe" et évidemment scorer. "Ce qui compte, ce sont les buts, marquer, c'est le plus important", a indiqué le joueur prêté jusqu'à la fin de saison par le Napoli.

Malgré une première partie de saison difficile, l'international polonais (56 sélections, 15 buts) assure être en bonne condition physique : "Je n'ai pas l'impression d'avoir des lacunes au niveau du cardio. J'ai connu une période difficile à Naples mais j'ai travaillé dur. Le club voulait un attaquant et moi, je voulais vraiment venir ici. Le club traverse un moment difficile mais je le prends comme un défi", a-t-il confié.

Le natif de Tychy est catégorique, il lui manque seulement d'enchaîner des matches pour retrouver son rythme : "Je me suis beaucoup entraîné et j'ai juste besoin de retrouver du rythme", a-t-il estimé face à la presse, pleinement conscient des attentes qui pèsent sur lui : "Ce poste n'est pas le plus simple, il y a beaucoup d'attentes sur les buteurs, mais je prends ça comme un challenge".