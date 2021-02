OM - Arkadiusz Milik forfait pour le Classique face au PSG ?

Ce dimanche soir (21 heures, Stade Vélodrome), l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain fermeront les portes de la 24ème journée de Ligue 1. À deux jours de cet acte II du Classique, Nasser Larguet, l'entraîneur intérimaire du club olympien, a fait face à la presse. Interrogé sur l'état de santé de l'effectif des Ciel-et-Blanc, le technicien a avoué quelques incertitudes.

"On essaie de ménager certains joueurs. Il est trop tôt pour dire qui sera apte pour ce match-là. Ceux qui étaient sur le terrain sont aptes. Pour les autres, on attend. Arkadiusz Milik (Ndlr, qui souffre de la cuisse) est entre les mains des médecins, on verra. Valentin Rongier est sur le retour, lui aussi on attend le feu vert", a indiqué Nasser Larguet devant les journalistes.