OM/ASSE - Payet revient sur son transfert avorté au PSG

A l'hiver 2011, Dimitri Payet avait tenté de forcer son départ au Paris St-Germain, en entamant un bras de fer avec les dirigeants stéphanois. Six mois plus tard, le changement de propriétaires à la tête du club de la capitale avait fait capoter l'affaire et les Verts avaient finalement vendu leur milieu offensif à Lille. L'histoire de ce transfert avorté a été remise au goût du jour, fin août, quand Payet s'est amusé à chambrer le PSG pour sa défaite en finale de la Ligue des Champions. Et l'intéressé n'a pas rechigné à la raconter une nouvelle fois, ce vendredi en conférence de presse, à deux jours du Classique au Parc des Princes.

"Le plus dur, ça a été de revenir à St-Etienne", se souvient Payet. "Quand un transfert ne se réalise pas, il faut rester dans le club où on est. Ce n'était pas évident avec les supporters et vis-à-vis du coach (Christophe Galtier, ndlr), mais c'est une expérience qui m'a permis de me forger un caractère. Un stade comme Geoffroy-Guichard qui est contre vous, c'est compliqué, mais c'est une étape que j'ai réussi à franchir."