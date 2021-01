OM - Avec Alvaro et Milik à Monaco, le groupe marseillais

Pour le derby méditerranéen face à l'AS Monaco, prévu ce samedi soir (21 heures, Stade Louis-II) dans le cadre de la 21ème journée de Ligue 1, André Villas-Boas, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, a fait appel à un groupe élargi de vingt-et-un joueurs. Arkadiusz Milk, nouvelle recrue des Ciel-et-Blanc, est bien là. Alvaro Gonzalez fait son retour de suspension, tandis que Pol Lirola, non qualifié face à Lens, est aussi de retour. En instance de départ pour Aston Villa, Morgan Sanson est encore bel et bien présent. Jordan Amavi et Boubacar Kamara, blessés, sont quant à eux indisponibles.

Ligue 1 - 21e Journée

LE GROUPE DE L'OLYMPIQUE DE MARSEILLE

Mandanda, Pelé, Ngapandouetnbu - Alvaro Gonzalez, Sakai, Caleta-Car, Nagatomo, Balerdi, Lirola - Rongier, Khaoui, Sanson, Gueye, Cuisance - Luis Henrique, Germain, Thauvin, Benedetto, Payet, Milik, Radonjic.