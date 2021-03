OM - Avec Benedetto et Dieng face au LOSC, le groupe marseillais

Pour le déplacement sur la pelouse du Lille OSC, prévu mercredi soir (21 heures, Stade Pierre-Mauroy) dans le cadre de la 28ème journée de Ligue 1, Nasser Larguet, l'entraîneur intérimaire de l'Olympique de Marseille, a convoqué un groupe de vingt-et-un joueurs. Pour ce qui sera sûrement son dernier match, le technicien phocéen enregistre le retour de suspension de Dario Benedetto. Autre retour à signaler, celui du jeune Bamba Dieng. Jordan Amavi et Valentin Rongier sont blessés et indisponibles. Alvaro Gonzalez et Hiroki Sakai sont, eux, suspendus.

Ligue 1 - 28e Journée

LE GROUPE DE L'OM

Mandanda, Pelé, Vanni - Caleta-Car, Nagatomo, Perrin, Balerdi, Rocchia, Lirola - Kamara, Gueye, Ntcham, Cuisance, Khaoui - Germain, Thauvin, Milik, Dieng, Henrique, Payet, Benedetto.