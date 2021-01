OM - Avec l'arrivée de Milik, Valère Germain ne va rien lâcher

Arkadiusz Milik est officiellement un joueur de l'Olympique de Marseille depuis quelques jours. S'il va falloir quelques temps à l'international polonais pour se remettre en forme physiquement avant de pouvoir jouer, André Villas-Boas compte bien l'installer à la pointe de l'attaque dès que les conditions le permettront. Par conséquent, Valère Germain devrait être relégué à la troisième place dans la hiérarchie des attaquants, à moins que le technicien portugais décide l'associer à l'ancien napolitain.

"Il n'est pas dans ma nature de céder à une forme de démobilisation. Même si on m'offre dix ou quinze minutes, je donne tout. Quand Mario Balotelli nous a rejoints il y a tout juste deux ans, on me promettait le banc de touche. Ça a été tout l'inverse. Au début, surtout, notre duo a bien fonctionné. Ça sera peut-être pareil ou bien je ne jouerai quasiment plus" a déclaré l'ancien monégasque lors d'un entretien accordé au journal Le Parisien.