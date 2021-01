OM - Avec Mandanda et Luis Henrique face au RC Lens, le groupe marseillais

Pour la réception du Racing Club de Lens, prévue mercredi soir (21 heures, Stade Vélodrome) en match en retard de la 9ème journée de Ligue 1, André Villas-Boas, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, a fait appel à un groupe de vingt-et-un joueurs. Le technicien lusitanien enregistre les retours de Steve Mandanda et Luis Henrique. En instance de départ pour Aston Villa, Morgan Sanson est bel et bien présent. Alvaro Gonzalez est lui indisponible sur suspension. Jordan Amavi et Boubacar Kamara sont quant à eux blessés. Enfin, Pol Lirola n'est pas qualifié pour cette affiche.

Ligue 1 - 9e Journée

LE GROUPE DE L'OLYMPIQUE DE MARSEILLE

Mandanda, Pelé, Ngapandouetnbu - Perrin, Sakai, Caleta-Car, Nagatomo, Balerdi - Souaré, Rongier, Khaoui, Sanson, Gueye, Cuisance - Aké, Germain, Thauvin, Benedetto, Payet, Luis Henrique, Radonjic.