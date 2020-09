OM - Avec Nagatomo et Benedetto face au LOSC, le groupe de Marseille

L'entraîneur de l'Olympique de Marseille, André Villas-Boas, a retenu un groupe élargi de vingt-quatre joueurs pour la réception du Lille OSC, dimanche soir (21 heures, Stade Vélodrome), en clôture de la 4ème journée de Ligue 1. Yuto Nagatomo et Dario Benedetto sont de retour. Yohan Pelé est forfait et Jordan Amavi est encore suspendu. Lucas Perrin et Saïf Khaoui sortent du groupe.

Ligue 1 - 4e Journée

LE GROUPE DE L'OM

Mandanda, Ngapandouetnbou, Vanni - Sakai, Caleta-Car, Alvaro, Balerdi, Sarr, Rocchia, Nagatomo - Kamara, Rongier, Strootman, Gueye, Lopez, Sanson - Thauvin, Payet, Aké, Germain, Radonjic, Benedetto.