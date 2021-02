OM - Avec Rongier et Thauvin face à l'OGC Nice, le groupe marseillais

Mercredi soir (21 heures, Stade Vélodrome), l'Olympique de Marseille accueillera l'OGC Nice, en match en retard de la 11ème journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Nasser Larguet, l'entraîneur par intérim des Ciel-et-Blanc, a retenu un groupe de vingt joueurs. Annoncés incertains, Valentin Rongier et Florian Thauvin sont bien présents. Pol Lirola, Olivier Ntcham et Arkadiusz Milik, arrivés lors du mercato d'hiver, ne sont pas qualifiés. Leonardo Balerdi et Dario Benedetto, exclus sur la pelouse des Girondins de Bordeaux dimanche soir (0-0), sont suspendus.

Ligue 1 - 11e Journée

LE GROUPE DE L'OM

Mandanda, Pelé, Vanni - Caleta-Car, Nagatomo, Perrin, Sakai, Amavi, Alvaro - Kamara, Gueye, Rongier, Cuisance, Souaré, Khaoui - Germain, Thauvin, Dieng, Henrique, Payet.