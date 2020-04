OM - Bafétimbi Gomis fait l'éloge de Florian Thauvin

A 34 ans et après avoir fait trembler les filets à maintes reprises sur les pelouses de l'Hexagone, Bafétimbi Gomis évolue depuis 2018 à Al-Hilal. Vainqueur de la Ligue des Champions d'Asie, l'ancien marseillais s'éclate et continue de remporter des trophées. Malgré un passage express d'une saison dans la cité phocéenne lors de la saison 2016-2017, 'Bafé' a laissé une trace de son passage dans le coeur des supporters, notamment grâce à ses 21 buts inscrits en 34 matchs. Redoutable devant le but, il a pu évoluer aux côtés de Florian Thauvin et former une excellente doublette. Et selon le natif de La Seyne-sur-Mer, 'Flotov' n'a rien à envier aux plus grands.

"Florian Thauvin, de par la complicité que j'ai pu avoir avec lui, c'est quelqu'un qui pue le football. Il a été malheureusement stoppé par une grave blessure cette saison, mais cela fait deux ans qu'il porte l'Olympique de Marseille à lui seul. Très peu d'ailiers sont capables de marquer 25 buts comme il l'a fait. Si c'était un joueur qui évoluait en Hollande, au Portugal ou en Allemagne, aujourd'hui, il serait dans l'un des plus grands clubs européens. Il n'a rien à envier aux joueurs qui jouent au Bayern, à Manchester United ou à Chelsea. Il ne bénéficie pas de l'image qu'exposent les autres Championnats" a-t-il déclaré en incluant le marseillais dans son XI parfait pour France Football.